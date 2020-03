Eric Bailly deixou algumas críticas a José Mourinho, tendo dito que «é importante trabalhar com alguém que já foi jogador», em declarações à ESPN. O defesa-central, que chegou ao Manchester United em 2016, a pedido do treinador português, afirmou que o futebol é muito mais que a tática, com que o «special one» se preocupa em primeiro plano.

«É importante trabalhar com alguém que já foi jogador. Treinar com alguém que compreenda as situações dos futebolistas. O futebol não se joga só no campo, também é preciso controlar tudo o que acontece à sua volta, coisas que as pessoas não veem», começou por dizer.

Quem parece ter agradado a Bailly foi o atual treinador, Solskjaer, a quem o jogador deixou grandes elogios. «O Solskjaer entende tudo e ajuda-nos muito. Ele é uma pessoa normal, como um tio, e ter uma pessoa assim ajuda os jogadores. Está sempre a ajudar-te e dá-te muita confiança», completou.