José Mourinho viu esta quarta-feira o cartão amarelo durante o jogo com o Southampton, que o Tottenham perdeu por 1-0. O técnico português baixou-se junto ao banco do Southampton, como que para espreitar para os apontamentos da equipa técnica, e acabou por ser admoestado pelo árbitro.

No final do encontro, o técnico português foi questionado sobre o tema e respondeu ao seu estilo: «Mereci claramente o cartão amarelo. Troquei palavras más com o rapaz. Fui rude, mas fui rude com um idiota», disse o técnico português, referindo-se à discussão com o treinador de guarda-redes Andrew Sparkes.

Também Ralph Hassenhuttl, treinador do Southampton foi questionado sobre o assunto e afirmou: «Não tenho nada a dizer. Tenho este treinador em alta conta, fez muito sobre o futebol.»