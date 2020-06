A derrota do Manchester City com o Chelsea confirmou o regresso do Liverpool aos títulos de campeão inglês, trinta anos depois, e o início das comemorações coincidiu com o "desaparecimento" de Gary Neville.

O antigo capitão do Manchester United deixou um aceno nas redes sociais, em forma de despedida, e desde então não deu mais notícias.

A Sky, cadeia para a qual Gary Neville trabalha, decidiu então produzir um vídeo em que várias pessoas - incluindo outros comentadores, como Jamie Carragher ou Graeme Sounesss - questionam onde estará o antigo internacional inglês.

Logo no início do vídeo é recuperada uma declaração de Neville a dizer que, se o Liverpool fosse campeão, talvez tivesse de mudar-se para a Papua-Nova Guiné. Será que já está a fazer as malas?