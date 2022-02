O Nottingham Forest goleou neste domingo do Leicester por 4-1 na Taça de Inglaterra e assegurou o apuramento para a fase seguinte da prova.

Com Cafu e Xande Silva a saltarem do banco nos minutos finais, a equipa do Championship levou a melhor sobre o Leicester de Ricardo Pereira, graças aos golos de Zinckemangel (23m), Johnson (24m), Worrall (32m) e Spence (61m), de nada valendo ao clube da Premier League o golo de Ihenacho aos 40m.