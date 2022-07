Depois de um ano cedido, Matteo Guendouzi transferiu-se em definitivo do Arsenal para o Marselha.



O internacional gaulês foi recrutado pelos «gunners» ao Lorient e a época de estreia no norte de Londres deixou água na boca. No entanto, o médio perdeu espaço com Mikel Arteta e acabou por ser cedido nas duas últimas épocas: primeiro ao Hertha, depois ao Marselha.



Nenhum dos clubes revelou os valores da transferência de Guendouzi. Porém, a imprensa internacional escreve que os gauleses pagaram cerca de dez milhões de euros pelo jogador de 23 anos.



Recorde-se que o Marselha ficou, esta sexta-feira, sem treinador depois de ter rescindo contrato por mútuo acordo com Sampaoli.