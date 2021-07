O Marselha anunciou na manhã desta terça-feira a chegada do médio Mattéo Guendouzi.

O jogador de 22 anos reforça os franceses emprestado pelo Arsenal, com opção de compra no final da temporada. Na última época foi cedido aos alemães do Hertha Berlim.

O clube francês já anunciou as chegadas de Gerson (ex-Flamengo), Leonardo Balerdi (ex-Dortmund), Cengiz Under (ex-Roma) e Konrad de La Fuente (ex-Barcelona). O guarda-redes Pau López poderá ser o próximo.