O Marselha está prestes a fechar a contratação do guarda-redes espanhol Pau López.

O guardião, que pertence à Roma de José Mourinho, já tirou uma foto com um adepto do clube a segurar um cachecol com as cores do Marselha.

Além de Pau López, o clube francês já assegurou a contratação de Gerson (ex-Flamengo), Leonardo Balerdi (ex-Dortmund), Cengiz Under (ex-Roma) e Konrad de La Fuente (ex-Barcelona).