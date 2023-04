Luke Shaw renovou contrato com o Manchester United até 2027, informou o clube.



O internacional inglês representa os red devils desde 2014 quando chegou a Old Trafford oriundo do Southampton. Desde então o lateral-esquerdo participou em 249 jogos e conquistou uma Liga Europa, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça de Inglaterra.



Shaw, de 29 anos, foi utilizado por Ten Hag em 36 jogos do Manchester United em 2022/23.