Raúl Jiménez renovou com o Wolverhampton, informou o clube.



Segundo os lobos, o internacional mexicano assinou um novo vínculo até 2024. O avançado chegou ao Molineux em 2018 proveniente do Benfica e desde então marcou 46 golos em 103 jogos, sagrando-se sempre o melhor marcador da equipa.



Lembre-se que além de Jiménez, Nuno Espírito Santo conta ainda com Fábio Silva para a posição mais ofensiva do ataque.