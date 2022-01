O Wolverhampton exerceu a opção de compra sobre Hwang Hee-chan junto do Leipzig.



De acordo com a nota dos Wolves, o internacional sul-coreano assinou um contrato válido até 2026. O avançado de 26 anos foi utilizado por Bruno Lage em 15 jogos e anotou quatro golos.



Hwang Hee-chan despontou no Pohang Steelers e chegou à Europa pela porta dos austríacos do Liefering. Seguiram-se passagens por RB Salzburgo e Hamburgo, além do Leipzig.