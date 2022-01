Um incêndio na última madrugada provocou elevados danos junto a uma das bancadas do Estádio Molineux, a casa do Wolverhampton de Bruno Lage. As chamas deflagraram junto a um dos bares do estádio e só não teve consequências mais graves graças à rápida intervenção dos bombeiros.

Foi já perto das duas da manhã que uma enorme coluna de fumo começou a sair junto à bancada Billy Wright, num incêndio que teve início num bar junto à sala de conferências de imprensa no primeiro andar do recinto.

Os bombeiros, alertados por um segurança do estádio, foram rápidos no combate às chamas e controlaram o incêndio em pouco mais de hora e meia, mas só às 6h45 da madrugada é que deram por concluído o rescaldo num incidente que não provocou vítimas.

Apesar da rápida intervenção dos soldados da paz, o incêndio acabou por provocar avultados danos. «Vão ser precisos alguns dias para termos completa noção dos danos causados, são significativos e vão demorar tempo a reparar», explicou o clube num comunicado em que também agradece a pronta intervenção dos bombeiros. «Obrigado pela rápida e excelente intervenção do corpo de bombeiros de West Midlands no combate às chamas e no rápido controlo da situação», escreveram ainda os lobos.

As imagens do incêndio: