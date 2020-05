Os acionistas da Premier League estiveram reunidos na manhã desta sexta-feira, e o encontro serviu também para um primeiro contacto com o grupo de trabalho médico que foi criado pelo governo britânico para analisar o regresso do desporto de elite.

Em comunicado divulgado no site oficial, a Premier League reitera o compromisso de todos para que seja retomada a competição, mas sempre de acordo com as instruções governamentais e das autoridades de saúde, que determinarão desde logo o regresso aos treinos.

O texto deixa claro que não foi tomada qualquer decisão, com o encontro a servir sobretudo para trocar pontos de vista com vista ao "Projeto retoma".

A Premier League assegura ainda que os treinadores e jogadores são fundamentais para este processo, e que serão consultados.