O defesa do Chelsea, Reece James, denunciou esta quarta-feira que o seu carro foi assaltado e foram roubados os presentes de Natal que iria entregar a uma instituição de solidariedade para crianças carenciadas.

O internacional inglês, que está envolvido numa campanha para angariar mais de cem mil euros para refeições para famílias carenciadas, esteve num evento de solidariedade. Os presentes que iria entregar, ficaram no carro e o jogador mostrou uma imagem do cenário que encontrou quando voltou para os ir buscar.

«Outra experiência gratificante com o Felix Project hoje a servir refeições à geração mais jovem. Esperamos espalhar alguma alegria antes deste período de Natal. Infelizmente, tive uma grande desilusão ao regressar o carro. Durante o evento, alguém sentiu a necessidade de partir o vidro e roubar os presentes que eu iria doar no final do dia», escreveu Reece James no Instagram.