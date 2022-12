Antes do regresso da Premier League, Erik Ten Hag concedeu uma entrevista conjunta a vários meios de comunicação ingleses. Sem surpresas, Cristiano Ronaldo voltou a ser um dos temas da conversa do neerlandês com os jornalistas.



«Como disse, é passado. Estamos a olhar para o futuro. Queremos seguir em frente», começou por dizer, citado pelo Manchester Evening News.



O treinador dos red devils recusou defender-se das palavras do internacional português, que confessou que se sentiu traído.



«Como disse, para mim é passado. Queremos seguir em frente. Queremos um novo futuro para o Manchester United e ele não faz parte desse futuro. Se foi uma falta de respeito? Pode ser. Mas não quero dar conversa a esse propósito. Não quero gastar energias nisso», referiu.



«Mais uma vez, ele fez o que fez. É passado. Não vou gastar energia [com isso]. Vamos em frente. Ainda temos jogos por jogar nesta primeira metade da temporada e queremos ter sucesso. O foco é esse», acrescentou.



Ten Hag assumiu que viu a «maioria» da entrevista porque «faz parte» do seu trabalho e frisou que queria trabalhar com Ronaldo, mas ele «seguiu outro caminho».



«Quando ele está em boa forma, é um bom jogador e poderia ajudar-nos a cumprir os objetivos que temos. Isso é claro, mas ele não estava em boa forma. Gosto de trabalhar com jogadores de classe mundial, sei que podem fazer a diferente e ajudar-te a atingir os objetivos. É por isso que queres ter jogadores desse calibre no balneário. Mas aconteceu o que aconteceu. Tenho de tomar decisões sobre jogadores que não estão a render e escolher a melhor equipa. Pensei sempre no melhor para o clube e para a equipa. São decisões que tenho de tomar não importa quem é o jogador, mas a forma como está a jogar», justificou.



O neerlandês sublinhou que falaria com Ronaldo se tivesse oportunidade e que foi sempre «honesto e transparente» com ele. «Se o consigo perdoar? Prefiro não responder. Mas estou aberto a falar com ele por isso», concluiu.