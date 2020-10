O gosto pela vida boémia deu a Sasa Curcic a alcunha de «George Best da Sérvia» e o ex-jogador resolveu contar como era a sua vida nos anos 90, incluindo os casos que teve com as modelos Eva Herzigova, Carmen Electra e Naomi Campbell.

Em entrevista ao jornal sérvio Informer, Sasa Curcic contou que conheceu Naomi Campbell porque «ela era uma grande fã do Crystal Palace».

«Um dia foi assistir a um jogo e depois encontrámo-nos no camarote VIP. Alguns dias depois, dei uma festa e convidei-a. Depois disso começámos a encontrar-nos, mas ela não queria sexo logo no primeiro encontro. Aquela mulher era difícil. Só depois de 20 encontros é que ela aceitou dormir comigo», recordou, dizendo que a espera valeu a pena porque «ela era ótima na cama».

Mas a relação durou pouco. «Tenho nojo de cabelos de mulher espalhados pela casa e a Naomi deixava-os por todo o lado. Ela é muito desarrumada, como todas as modelos. Não tira a maquilhagem quando vai para a cama. Um nojo», afirmou Curcic, dizendo que a modelo discutia também com os empregados da casa e «fazia escândalos em discotecas».

«Também estive com Eva Herzigova, mas a Carmen Electra era a melhor. Fiz acrobacias com ela até as sete da manhã na piscina. Era a mais louca de todas», contou ainda.

«Nos anos 90, quase todas as modelos estiveram comigo. Nunca paguei a nenhuma mulher por sexo, preferia matar-me. Nunca estive com uma prostituta nem com uma mulher com silicone. Não gosto de plástico, gosto de mulheres naturais», revelou o ex-jogador.