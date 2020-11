A derrota frente ao Basaksehir, para a Liga dos Campeões aumentou a pressão para Ole Gunnar Solskjaer. Embora tenham começado a circular rumores acerca da possível saída do norueguês e da chegada de Pochettino, o técnico considera ser o homem certo para recolocar o clube no caminho dos títulos.



«Se não confiar nas minhas crenças e valores, quem é que confiará? Não olho para um ou dois resultados e caio como um castelo de cartas», disse em conferência de imprensa, citado pela BBC.



«Somos o melhor e maior clube do mundo. [Depois de quarta-feira] não esperávamos nada além de críticas. Tem a ver com a forma como lidas com isso», acrescentou.



O Man. United visita Goodisan Park este sábado, casa do Everton, e Solskjaer assume que a equipa precisa de «ser mentalmente forte».



«Os rapazes estão à procura de uma reação e todos nós estamos magoados. Não é fácil perder dois jogos consecutivos, mas isto é o futebol e tens que reagir. Os jogos da Liga dos Campeões são difíceis, mas oferecemos os golos ao Basaksehir. Confio neles para responder. Há bem pouco tempo éramos os melhores, depois de vencermos o RB Leipzig e o PSG», rematou.



O duelo em Merseyside está agendado para as 12h30, este sábado.