Mais Basaksehir na primeira parte, mais Manchester United na segunda. Mas a força dos turcos até ao intervalo, seguida de sofrimento e sacrifício, foi suficiente para fazer história esta quarta-feira.

A equipa treinada por Okan Buruk recebeu e venceu os red devils por 2-1, em jogo da terceira jornada do grupo H da Liga dos Campeões. O clube turco somou a primeira vitória e marcou os primeiros golos da sua história na fase de grupos da prova, em ano de estreia.

Bem até esta tarde na competição europeia, não tão bem na Premier League, o United de Ole Gunnar Solskjaer fica em posição menos confortável esta época, após já ter perdido no domingo ante o Arsenal. O médio português Bruno Fernandes foi dos homens em maior evidência, esteve perto de evitar a derrota, mas o guarda-redes Günok manteve o 2-1 que já se registava ao intervalo.

Noite também simbólica para dois homens do United: o guarda-redes Dean Henderson foi, talvez, a grande surpresa no onze inicial, fazendo a estreia na prova. Na segunda parte, Fosu-Mensah alcançou a mesma proeza, quando o técnico norueguês já tinha colocado Cavani, Pogba e Greenwood à procura dos pontos.

Sem dinâmica. Permissivo às transições rápidas que o Basaksehir gosta. Foi assim o United até ao descanso, num jogo que teve titularidade inédita de Bruno Fernandes e Van de Beek em simultâneo (quando em Inglaterra se tem questionado muito até que ponto ambos encaixam no meio-campo).

Os turcos tiveram tempo e espaço para fazer o que mais gostam e assim chegaram à vitória. O 1-0 é espelho disso. A atacar após um canto, o United deixou Demba Ba isolado ainda no meio-campo defensivo do Basaksehir e um alívio longo bastou para o ex-Chelsea caminhar isolado até à baliza, para o golo.

O 2-0 surgiu aos 40 minutos, após Turuç ter ganho a bola, na raça e na vontade, a Juan Mata. Arrancou pela esquerda, serviu Demba Ba e a inteligência e experiência do avançado falaram mais alto: arrastou Maguire, deixou passar a bola e o bósnio Visca – um dos melhores da equipa – rematou forte para o fundo das redes.

O United respondeu no imediato, aproveitando a distração dos centrais da equipa da casa. Martial cabeceou sozinho após cruzamento de Luke Shaw e relançou as contas (43m). Foi insuficiente. O 2-2 esteve muito perto na compensação, mas Epureanu cortou a bola em cima da linha (!).

A noite de glória da equipa laranja ditou ainda uma marca negativa ao final da terceira jornada para o Marselha, do português André Villas-Boas.

O United segue líder com seis pontos, mas à mercê do que se passe a partir das 20 horas no Leipzig-PSG: ambas as equipas têm três pontos, os mesmos que o Basaksehir alcança.

Continua, assim, a maldição recente do Manchester United na Turquia. Em nove jogos em solo turco, sofreu a quarta derrota, a terceira de forma consecutiva, após ter perdido nas últimas duas visitas: Galatasaray em 2012 (1-0) e Fenerbahçe em 2016 (2-1). O Basaksehir somou o primeiro triunfo ante equipas inglesas, ao terceiro jogo.