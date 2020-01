O Tottenham anunciou esta segunda-feira que as investigações de insultos racistas a Rudiger na partida frente ao Chelsea estão encerradas.



Numa nota divulgada no site oficial, os «spurs» explicaram que em conjunto com a Polícia Metropolitana de Londres fizeram uma «extensa revisão das imagens das câmaras de segurança» e que trabalharam com «profissionais de leitura labial» concluindo que não houve qualquer abuso racial por parte dos adeptos.



«A polícia notificou-nos hoje que, tendo revisto e investigado, decidiram encerrar o relatório criminal, uma vez que não conseguem encontrar provas que suportem as alegações de insultos racistas», pode ler-se.



VÍDEO: gestos racistas interrompem três vezes o Tottenham-Chelsea



O emblema londrino referiu ainda no comunicado que apoia totalmente o defesa alemão dos blues e garantiu que está «orgulhoso do trabalho anti-racismo e de nossa tolerância zero a qualquer forma de discriminação».

Club Statement – Update on alleged racism incident at Chelsea match. — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 6, 2020