Raúl Jiménez é indiscutivelmente uma das figuras do Wolverhampton. Na época passada, o avançado marcou 27 golos em 55 partidas e foi associado a alguns dos maiores clubes do futebol europeu.



O internacional mexicano admitiu que houve interesse da Juventus e do Manchester United na sua contratação.



«Um dia acordei e a Juventus queria-me, no outro dia era o Manchester United. Sei que houve abordagens, mas nunca um acordo», contou ao canal mexicano «TUDN».



«Não aconteceu desta vez. Se algum dia acontecer, terei de ver o que é melhor para mim, para o Wolverhampton e para o clube para onde for» acrescentou.



Ainda assim, o jogador de 29 anos mostra-se satisfeito por continuar ao serviço dos lobos.



«Nunca é mau continuar num lugar onde se está bem, mas todos sabem que não me satisfaço e procuro sempre dar mais», referiu.



Em Inglaterra desde 2018, Raúl Jiménez leva 48 golos em 108 partidas.