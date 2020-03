Não marcou, nem assistiu, mas brilhou no encontro frente ao Tottenham. Pedro Neto foi lançado por Nuno Espírito Santo a quinze minutos do final e assinou uma jogada maravilhosa.



Junto à linha lateral, o jovem português driblou Harry Winks, passou em condução por Tanganga e voltou a fintar o médio do Tottenham com um túnel delicioso. Neto entregou a bola a Jiménez que acabou por rematar por cima.



Veja a jogada sensacional de Pedro Neto: