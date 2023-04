O Manchester City arrasou o Arsenal por 4-1 na última noite naquele que era considerado «o jogo do título» da Premier League.



Perante a superioridade dos «citizens», Ederson não resistiu em provocar os adeptos londrinos que estavam atrás da sua baliza: levou as mãos aos olhos e imitou o gesto de choro.



Lembre-se que o campeão em título City goleou o (ainda) líder da Premier League por 4-1 com dois golos de De Bruyne, um de Haaland e outro de Stones enquanto Holding marcou o tento de honra dos visitantes.



Veja a provocação de Ederson: