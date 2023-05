O Arsenal continua a sonhar com o título da Premier League. Os «gunners» foram até Newcastle, no nordeste de Inglaterra derrotar os «magpies» por 2-0, numa partida da 35.ª jornada da Premier League.



O conjunto de Eddie Howe teve uma entrada fortíssima na partida e acertou no poste da baliza dos londrinos ainda no primeiro minuto. Pouco depois, aos sete minutos, o árbitro assinalou penálti a favor do Newcastle por alegado braço na bola de Kiwior, mas mudou a decisão depois de rever o lance no monitor.



Salvo pelo VAR, o Arsenal marcou na primeira aproximação perigosa à baliza de Pope. Na sequência de um pontapé de fora da área, Odegaard chegou ao 15.º golo na competição e abriu o marcador. O golo trouxe conforto aos «gunners» que partiram para cima do oponente e só não ampliaram a vantagem porque Pope brilhou perante Martinelli, Saka e Odegaard.



O arranque da segunda parte foi semelhante ao da primeira. Logo aos quatro minutos, Isak cabeceou ao poste e Martinelli não fez melhor do lado contrário - acertou na trave. As oportunidades escassearam à medida que o relógio do árbitro se aproximasse do final.



O jogo acabou por ficar sentenciado com um autogolo de Fabian Schar depois de uma grande arrancada de Gabriel Martinelli. Com esta vitória, o Arsenal chegou aos 81 pontos e ficou a um ponto do líder Manchester City, que tem ainda um jogo em atraso. Por seu turno, o Newcastle sofreu a segunda derrota caseira na Premier League e pode perder o terceiro lugar para o Man. United ainda este domingo.