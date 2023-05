Real Madrid e Manchester City vão disputar a primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, esta terça-feira no Bernabéu. Wayne Rooney, antigo internacional inglês, defendeu que os citizens vão «esmagar» o campeão europeu e espanhol.



«O Manchester City não vai apenas ganhar ao Real Madrid, vai esmagá-los. Admito estar enganado, mas acho que o City está num nível diferente. Nunca se pode descartar uma equipa com a história e a experiência do Real Madrid, mas não apostaria neles. Acho que este é o ano do City. Desde o começo da época, senti que este seria o ano em que Guardiola finalmente conquistará a Europa com o City. O futebol que tem praticado nos últimos meses e a forma como estão a alcançar o ponto máximo no momento certo só reafirmou esse pensamento», disse, na sua coluna habitual no jornal «The Times».



O ex-Manchester United e Everton considerou que Haaland pode fazer a diferença e lembrou as meias-finais da temporada anterior entre as duas equipas.



«Há um ano o Real afastou o City, mas agora a dinâmica é diferente. O City está melhor na defesa e é a equipa mais paciente do mundo. Contudo, a maior diferença é o Haaland. Na época passada no Bernabéu a equipa perdeu-se por cinco minutos e deixou fugir a eliminatória. Com o Haaland isso nunca teria acontecido», opinou.