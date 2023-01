O Manchester United apurou-se para os oitavos de final da Taça de Inglaterra ao bater o Reading (3-1).



O emblema do Championship apresentou-se em Old Trafford com Lucas João e o portista Loum como titulares. O Reading aguentou-se e foi capaz de chegar ao intervalo com um nulo no marcador - os red devils viram o VAR invalidar um golo a Rashford por fora de jogo de Weghorst.



No entanto, Casemiro (quem diria?) acabou por ser decisivo ao anotar um bis em quatro minutos. O internacional brasileiro desbloqueou o marcador com uma entrada de rompante na área após passe de Antony e depois aumentou a contenda com um pontapé forte de fora da área.



O Reading ficou reduzido a dez elementos aos 65 minutos por expulsão de Andy Carroll (ex-Liverpool e Newcastle) e o Man Utd aproveitou para chegar ao 3-0: cruzamento de Bruno Fernandes e golo de calcanhar de Fred.



Veja o resumo do jogo: