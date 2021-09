Depois da eliminação da Taça da Liga, o Manchester United sofreu a primeira derrota na Premier League. O Aston Villa foi a equipa capaz de tal proeza (1-0), embora tenha tido alguma sorte, sobretudo no período de descontos.



Os «villans» causaram sempre dificuldades ao adversário e tiveram a melhor ocasião da primeira parte por Targett. No entanto, o lateral-esquerdo falhou o alvo e mais tarde, Watkins viu De Gea roubar-lhe um presente que ele próprio havia oferecido. Com Bruno Fernandes e Ronaldo de início, os red devils tiveram duas boas ocasiões para marcar, mas nem Greenwood nem Pogba foram capazes de bater Martínez.



Diogo Dalot, o outro português do plantel, foi lançado aos 30 minutos para o lugar de Luke Shaw. Mais tarde, aos 67 minutos, Solskjaer voltou a ter de fazer uma substituição forçada: trocou Maguire por Lindelof.



A verdade é que a segunda parte não foi bem conseguida por parte do Manchester United. O conjunto da casa nunca esteve confortável, acumulou perdas de bola, errou passes simples, enfim, jogou mal. E acabou por ver o Aston Villa crescer no encontro. Depois de Watkins ter desperdiçado duas belas oportunidades de golo, o «villans» marcaram mesmo na sequência de um canto. Kortney Hause superou Cavani (regressado após lesão) no ar e cabeceou para o fundo da baliza de De Gea.



Estavam cumpridos 88 minutos.



Apesar do pouco tempo para reagir, o Manchester United conseguiu conquistar um penálti. Greenwood, a maior ameaça à baliza de Martínez, cruzou e Hause, autor do golo forasteiro, desviou a bola com o braço. Bruno Fernandes assumiu a responsabilidade, mas atirou a bola para a bancada de Old Trafford.



O Manchester United perdeu assim a hipótese de se isolar na liderança da Premier League. Por sua vez, o Villa chegou aos dez pontos e subiu ao sétimo lugar.