O Chelsea continua na luta pelo apuramento direto na Liga dos Campeões e ultrapassou, à condição, o West Ham no quarto lugar após vencer o dérbi londrino frente ao Fulham (2-0).



A figura do encontro acabou por ser o alemão Kai Havertz. O médio ofensivo contratado no último verão ao Bayer Leverkusen abriu o marcador aos dez minutos após um receção e um passe fabuloso de Mount.



No início da segunda parte, aos 49 minutos, Havert bisou a passe de Werner e resolveu o jogo.



Com este resultado, o Fulham de Ivan Cavaleiro (jogou 78 minutos) está cada vez mais perto de voltar ao Championship: é 17.º com 27 pontos, a nove do Newcastle, a primeira equipa em zona de salvação.