Mohamed Salah venceu o prémio de melhor golo da Premier League na temporada 2021/22.



A obra de arte do internacional egípcio contra o Manchester City, no início de outubro, mereceu a distinção.



Refira-se que o extremo do Liverpool terminou a temporada como melhor marcador do campeonato inglês com 24 pontos tantos quanto Son, atacante do Tottenham.