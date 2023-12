O Manchester City venceu o Luton Town, mas nem por isso Rúben Dias se livrou de um «puxão de orelhas» de Pep Guardiola.



Imediatamente o apito final, o técnico dos «citizens» conversou com o inernacional português e gesticulou bastante, provavelmente falando sobre uma abordagem deste a um lance.



Recorde-se que o defesa perdeu o duelo de cabeça com Elijah Adebayo no lance do 0-1. O campeão inglês e europeu conseguiu a reviravolta na partida com golos de Bernardo e Grealish.