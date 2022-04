Gabriel Jesus! Quatro vezes Gabriel Jesus. O internacional brasileiro fez um «póquer» na goleada do Manchester City frente ao Watford por 5-1.



Os «citizens» marcaram dois golos em 19 minutos ambos pelo jovem atacante canarinho. Os «hornets», que lutam pela salvação, ainda reduziram por Kamara, mas os campeões ingleses voltaram a marcar por Rodri (um golaço).

O Manchester City voltou a protagonizar um arranque fortíssimo na segunda parte e marcou mais duas vezes. Aos 49 minutos Gabriel Jesus fez o 4-1 de penálti e chegou ao quarto golo da tarde ao minuto 53.



Guardiola poupou Bernardo Silva, mas colocou de início Cancelo e Rúben Dias, central que não era titular desde 1 de março.



Nos outros jogos desta tarde o Leicester, com Ricardo Pereira no banco, empatou sem golos na receção ao Aston Villa. Já o Newcastle prolongou o bom momento que atravessa na Premier League e venceu o Norwich, em Carrow Road, por 3-0 com bis de Joelinton e um golo de Bruno Guimarães.



Feitas as contas, o City segue líder da Premier League com 80 pontos, mais quatro que o Liverpool, segundo classificado que apenas joga domingo contra o Everton. Na cauda da tabela seguem Norwich, último com 21 pontos, e Watford, penúltimo com 22. Já o Newcastle é 9.º colocado com mais um ponto que o Leicester, enquanto o Villa é 15.º classificado.