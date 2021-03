A vitória do Newport County no reduto do Morecambe, em jogo da League Two (quarto escalão inglês), ficou sentenciada com um golo de Kevin Elisson ao minuto 79.

O médio de 42 anos apontou o 3-1 frente à sua antiga equipa e foi a correr festejar na cara do treinador que o dispensou, Derek Adams.

«Não me arrependi nem por um minuto. Apreciei cada segundo. Ele mereceu tudo. Nada contra os adeptos do Morecambe, e também nada a provar a não ser a mim mesmo», escreveu o jogador nas redes sociais, posteriormente.

Veja o vídeo: