Matheus Pereira e Filip Krovinovic até «fabricaram» um golo na vitória do West Bromwich Albion no reduto do Millwall (0-2), mas antes viram-se aflitos para... marcar um canto.

O vento estava muito forte, pelo que o brasileiro cedido pelo Sporting e o croata dos quadros do Benfica sentiram muitas dificuldades para parar a bola.

Ora veja: