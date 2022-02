O futebolista português Pedro Neto já trabalha em pleno no plantel do Wolverhampton e está cada vez mais perto de voltar à competição e de estrear-se em jogos oficiais na temporada 2021/2022.

Esta sexta-feira, a equipa inglesa, que é treinada pelo português Bruno Lage, divulgou as primeiras imagens do português de 21 anos a treinar em pleno e de forma integrada com os companheiros de equipa.

Neto lesionou-se com gravidade num joelho a 9 de abril de 2021, no encontro ante o Fulham, para a Premier League inglesa.

O extremo, natural de Viana do Castelo, já tinha voltado a trabalhar no relvado em janeiro, dando nos últimos dias passos firmes para estar a 100 por cento para a competição.