O treinador do Manchester United, Ralf Rangnick, reconheceu esta sexta-feira que a sua equipa deveria ter marcado mais golos nos últimos jogos face ao que produziu e que isso não é exclusivamente um problema com o futebolista português Cristiano Ronaldo.

«Não se trata só do Cristiano Ronaldo. Que nós deveríamos marcar mais golos é óbvio, penso que estamos a criar oportunidades suficientes nos últimos jogos. Não marcámos golos suficientes, mas isto não é só um problema com o Cristiano, é também um problema com todos os outros jogadores, especialmente com os jogadores ofensivos», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Southampton, em Old Trafford, marcado para as 12h30 de sábado.

«Não marcamos golos suficientes, mas se tivermos em atenção quantas ocasiões nós criámos… é algo que tem de melhorar nas próximas semanas. Na primeira parte contra o Burnley, estivemos muito perto do plano de jogo que falámos antes. Agora trata-se de recompensarmo-nos com os resultados que merecemos», disse, ainda, o técnico da equipa inglesa.

A falta de eficácia do United relegou a equipa para o sexto lugar, com 39 pontos, os mesmos do Arsenal, que tem um jogo a menos, e três a mais que o Tottenham, que ainda tem dois jogos em atraso por disputar.

A crise da equipa de Old Trafford estala a menos de duas semanas da deslocação ao Wanda Metropolitano, para defrontar o Atlético de Madrid, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.