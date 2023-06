Na projeção da final da Liga dos Campeões, diante do Manchester City, Henrikh Mkhitaryan admitiu que o Inter de Milão vai ter uma tarefa complicada, mas enalteceu o percurso dos nerazzurri na prova, com destaque para a eliminatória diante do FC Porto

«Tivemos um longo percurso até aqui. Não foi fácil, começando pela fase de grupos, em que ninguém acreditava que iríamos passar. Todos achavam que iríamos terminar em terceiro. Mostrámos que somos uma equipa que vai lutar por cada ponto em cada jogo, foi o que aconteceu. Passámos a fase de grupos, depois todos diziam que o FC Porto tinha mais experiência e era mais forte, depois vieram o Benfica e o Milan, mas, no fim, conseguimos chegar à final», lembrou o médio armênio, em declarações à TNT Sports.

A final da Liga dos Campeões está marcada para este sabado, às 20h00, em Istambul.