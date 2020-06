O Inter de Milão tropeçou na perseguição à Juventus e à Lazio na luta pelo título em Itália, ao empatar esta quarta-feira na receção ao Sassuolo, em San Siro, para a 27.ª jornada, num jogo de loucos que terminou com um empate 3-3.

Caputo, assistido pelo ex-Benfica Djuricic, deu vantagem aos visitantes, aos quatro minutos. Em cima do intervalo, ao minuto 41, Romelu Lukaku fez o 1-1, de penálti e Biraghi, na compensação desse período, deu a volta ao marcador.

Contudo, o Inter viria a desperdiçar duas vantagens, num final de jogo de loucos. Aos 81 minutos, Berardi fez o 2-2 de penálti, Borja Valero devolveu a vantagem ao Inter (86m), mas Magnani garantiu um ponto ao Sassuolo, com o 3-3 final aos 89 minutos. Tudo isto após um falhanço incrível de Gagliardini, que aos 64 minutos desperdiçou o 3-1 com um dos candidatos a falhanço do ano.

Já em tempo de compensação, o Inter ficou reduzido a dez jogadores, por expulsão com duplo amarelo de Skriniar (90+3m).

O Inter soma agora 58 pontos e pode ficar mais longe da Lazio e da Juventus no topo da tabela, apesar de manter o terceiro lugar isolado. O Sassuolo é 12.º, com 33 pontos.