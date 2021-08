O dérbi da Côte d'Azur entre o Nice-Marselha acabou da pior forma possível. Os visitantes recusaram voltar ao campo depois da invasão dos adeptos da casa (VÍDEO) e o árbitro deu a partida por terminada. Nesta segunda-feira, a liga francesa reagiu e entendeu que havia condições para o jogo ser retomado.



Perante esta tomada de posição, o Marselha arrisca sofrer uma derrota por falta de comparência e uma multa pesada. O Nice, naturalmente, também não escapará pelo menos de uma sanção pecuniária, em virtude do comportamento de parte dos seus adeptos.



«A decisão de retomar o encontro foi tomada, juntamente com o Prefeito [membro do governo] dos Alpes-Marítimos, de forma a garantir a ordem pública e a segurança dos 32 mil espetadores presentes no estádio. A LFP apoiou esta decisão do governo, como sempre acontece. (...) Condenámos veementemente a violência ocorrida.»



O Ministério Público, por seu lado, informou que os invasores enfrentam uma pena de prisão que pode ir até aos três anos e uma multa de 45 mil euros, além da proibição de entrada em recintos desportivos durante cinco anos.



O Nice vencia o Marselha por 1-0, quando o duelo foi interrompido aos 74 minutos.