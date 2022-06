Campeão da Taça da Ásia em 2007, Haidar Abdul-Razzaq faleceu aos 39 anos, em Bagdade, após ter sofrido um ataque de desconhecidos.

De acordo com a imprensa, o antigo defesa foi brutalmente agredido na passada terça-feira, mas a identidade dos autores do ataque não é conhecida.

Haidar ainda foi transportado para o hospital com vida, mas acabou por não resistir aos vários ferimentos que sofreu.

Internacional iraquiano, Haidar Abdul-Razzaq representou vários clubes no país natal, mas também no estrangeiro, como o Al Ahli, do Qatar. Terminou a carreira em 2014.