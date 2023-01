A final da Taça do Golfo, agendada para esta quinta-feira, ficou manchada de sangue antes do apito inicial.

Milhares de pessoas tentaram forçar a entrada no Estádio Internacional de Bassorá, no Iraque, palco do jogo entre a seleção local e Omã. Uma pessoa morreu, e há ainda registo de várias dezenas de feridos.

Um responsável do Ministério do Interior iraquiano confirmou o balanço explicando que «muitas pessoas foram espezinhadas» por causa do número excessivo de adeptos, sobretudo pessoas sem bilhete de entrada, e que se reuniram desde as primeiras horas da manhã no exterior do estádio.

Veja as imagens da confusão no exterior do estádio: