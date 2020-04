Está com saudades de ver golos? Vasculhámos o planeta e encontrámos três num só jogo disputado no longínquo Tajiquistão, na disputa da Supertaça do país, conquistada pelo Istikol Dushanbe com uma vitória sobre o Khujand por 2-1, num jogo que decorreu à porta fechada, num dos poucos países em que ainda não tem registos de infeção do novo coronavírus.

Com o futebol parado em quase todo o planeta, a bola ainda rolou este sábado em Dushambe, no Tajiquistão, pequeno país que fazia parte da antiga República Soviética, encravado entre o Afeganistão, Turquemenistão, Uzbequistão, Quirguistão e China.

As bancadas, vazias de adeptos, foram preenchidas com uma enorme tarja onde se lia, em tajique e russo, «Stop coronavírus», no jogo que assinala o arranque da nova temporada. Apesar do jogo ter decorrido à porta fechada, no final da partida os jogadores conviveram livremente e receberam medalhas, que agradeceram com apertos de mão.

O Tajiquistão é, por esta altura, um dos poucos países onde se continua a jogar futebol, a par da Bielorrússia, Nicarágua e Burundi.

O país ainda não tem qualquer caso positivo de infeção com o novo coronavírus, que já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 59 mil.

Mate saudades com este resumo da Supertaça do Tajiquistão: