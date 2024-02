O Nápoles deu um pontapé na crise com uma goleada em casa do Sassuolo (6-1), numa partida em atraso da 21.ª jornada da Serie A.



Com Mário Rui de início, os napolitanos até começaram mal o jogo. Logo aos 17 minutos, o ex-Famalicão, Uros Racic abriu o marcador no Città del Tricolore. Porém, o Nápoles deu uma resposta à campeão e igualou a contenda por Rrahmani (29m) antes de Victor Osimhen bisar.



Na segunda parte, o Nápoles chegou à goleada graças a novo golo de Victor Osimhen, que chegou ao hat-trick. Volvidos quatro minutos, o nigeriano assistiu Kvaratskhelia para o 5-1. O internacional georgiano chegou ao bis à entrada para o quarto de hora final.



Com esta vitória, a primeira de Francesco Calzona ao comando do clube, o Nápoles igualou a Lazio no oitavo lugar com 40 pontos e está a quatro da Roma, a primeira equipa em zona de apuramento para as provas da UEFA. Por sua vez, o Sassuolo está em zona de descida: é 18.º colocado.



Classificação da Serie A