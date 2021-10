Giuseppe Marotta trabalhou na Juventus de 2010 a 2019 e confessou que poderia ter contratado Erling Haaland para a Vecchia Signora por 2,5 milhões de euros. Um arrependimento que certamente rouba noites de sonho ao antigo dirigente dos bianconeri até aos dias de hoje.



«Quando estava na Juventus, houve a possibilidade de contratar Haaland por 2,5 milhões de euros quando ele jogava no Molde. Às vezes é preciso exceder o orçamento quando te dizem que estás perante um campeão. Se ele pode jogar em Itália? Claro que não. Somos um campeonato que serve de transição para outras Ligas. Os jogadores jogam em Itália e depois vão à procura de salários mais altos. É preciso sermos criativos e não ingénuos», referiu, citado pela Sky Sports italiana.



O CEO do Inter de Milão aproveitou para anunciar publicamente que o clube tem intenção de renovar os contratos de Lautaro Martínez e de Nicòlo Barella. Aliás, o campeão italiano prepara-se para oficializar o acordo com o atacante argentino.



«O Nicòlo mostrou qual é a diferença entre o um jogador talentoso e um campeão. O Cassano, por exemplo, nunca se tornou num campeão a partir do talento. As suas qualidades técnicas nunca acompanharam as qualidades humanas. O Barella teve estabilidade e hoje é um campeão. Temos de o recompensar e ajustar o seu contrato perante a importância que tem dentro do clube. Vamos resolver essa situação nas próximas semanas», adiantou.



«Lautaro? Em breve vamos anunciar a sua renovação de contrato. É importante a permanência de um jogador como ele tanto para o presente como para o futuro. Queremos uma equipa que seja uma mescla de jogadores novos com outros mais experientes», acrescentou.



Em relação a Haaland, o norueguês saiu do Molde para o RB Salzburgo por 8 milhões de euros e mais tarde, mudou-se para Dortmund a troco de 20 milhões de euros, segundo os dados do site especializado Transfermarkt.