A experiência de Sarri em Roma não corre de feição. A Lazio ocupa o 9.º lugar da Serie A com 25 pontos e superou o grupo E da Liga Europa no segundo lugar, tendo encontro marcado com o FC Porto no play-off de apuramento para os oitavos de final.



Apesar dos primeiros meses irregulares, o presidente do emblema romano revelou que vai renovar o contrato do técnico de 62 anos e criticou os jogadores.



«Encontrei-me hoje com Sarri, um homem que pode fazer a diferença no mundo do futebol. Ele tem uma enorme paixão e vive para o futebol. O treinador não é precário, bem pelo contrário. Dei instruções para que o contrato do treinador seja prolongado por mais dois anos anos», anunciou Claudio Lotito, durante o jantar de Natal do clube.



«Há jogadores no grupo pelos quais tenho muito respeito pela forma como se comportam. No entanto, há um certo egoísmo, às vezes não se olha para o coletivo. Somos uma enorme família com regras que têm de ser cumpridas. Queremos continuar a crescer como clube e não vou permitir que ninguém destrua o meu trabalho. Sou presidente há oito anos e ninguém precisa de me ensinar o que quer que seja. Eu é que posso ensinar os outros a comportarem-se como homens», acrescentou.



Sarri chegou à Lazio no último verão e comprometeu-se com o clube até 2023.