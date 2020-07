A Atalanta venceu esta terça-feira o Parma por 2-1, no Estádio Ennio Tardini, em Parma, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da primeira liga italiana, a Serie A.

Com Bruno Alves a titular e em campo nos 90 minutos, o Parma, já com a permanência garantida e à procura de ficar na primeira metade da tabela – os dez primeiros lugares – foi para o intervalo a vencer, graças a um golo de Kulusevski ao minuto 43, num remate na área.

Foi só nos últimos 20 minutos que a formação de Gian Piero Gasperini conseguiu dar a volta ao marcador. Aos 70 minutos, Malinovski fez o 1-1 de livre direto e, ao minuto 84, Papu Gómez arrancou uma jogada individual e um remate indefensável para o guardião Sepe.

Com este resultado, a Atalanta ascende à condição ao segundo lugar, com 78 pontos, menos seis que a líder e já campeã Juventus, que tem 83 e menos um jogo. A formação de Bergamo, que chegou aos 98 golos no campeonato, pressiona o Inter pela vice-liderança: os nerazurri têm 76 pontos e defrontam esta noite o Nápoles. A Lazio ainda espreita o segundo posto, uma vez que tem 75 pontos e, caso vença o Brescia nesta jornada, volta, no mínimo, a igualar a Atalanta.

De resto, a Atalanta confirmou a tendência das últimas cinco jornadas, nas quais tinha alternado entre empate e vitória. Respondeu à igualdade em Milão com novo retorno aos triunfos.

O Parma é 11.º. com 46 pontos. Pode ser igualado pela Fiorentina.