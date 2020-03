Ilicic foi a estrela da semana na Liga dos Campeões, depois de anotar um poker no apuramento histórico da Atalanta para os quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Valência, e este sábado voltou a marcar mais um golo – e que golo.

O avançado esloveno de 32 anos decidiu doar a bola da partida a um hospital de Bérgamo, «como sinal de proximidade, gratidão e carinho pelo o que os médicos, enfermeiros e todos os envolvidos estão a fazer para combater um vírus amaldiçoado», segundo pode ler-se num comunicado do clube.

Refira-se que a Itália é neste momento o país mais afetado pela Covid-19. No final do jogo, a Atalanta já tinha dedicado a vitória a todos os afetados pelo coronavírus.

🤝 Un segno di vicinanza, riconoscenza e affetto a medici, infermieri e tutte le persone coinvolte.



🙏🏼 Josip #Iličić gives his 4-goal ball to Bergamo Hospital. A sign of closeness, gratitude and affection.



🇬🇧🔗 https://t.co/DHq9zBdpJh#Bergamomolamiahttps://t.co/8wFBb6V7Qn