Cinco jogos na Serie A, cinco vitórias.



O Inter de Milão segue imparável no campeonato italiano e este domingo derrotou o Empoli, no Carlo Castellani, por 1-0.



Os nerazzurri, que estão inseridos no mesmo grupo que o Benfica na Champions, chegaram ao golo do triunfo aos 51 minutos. Um golaço de Dimarco, por sinal. O ala do vice-campeão italiano aproveitou um mau alívio da defesa do último classificado do campeonato italiano e atirou de primeira ao ângulo superior da baliza de Berischa.



Refira-se que o Inter acabou o jogo com dez jogadores devido à lesão de Arnautovic. O internacional austríaco sofreu um problema muscular e deixou o relvado numa altura em que Inzaghi já tinha esgotado as substituições.



O vice-campeão europeu lidera de forma isolada a Serie A com 15 pontos enquanto o Empoli é último ainda sem qualquer ponto.