De saída da Juventus, Buffon revelou que recebeu um convite do Flamengo, embora tenha descartado a hipótese de jogar no Brasileirão.



«Final de ciclo? Não, a única coisa que me importava era estar focado no jogo e ajudar os meus companheiros a vencer porque esta partida era realmente importante. Jogar no Brasil? Ligaram-me do Flamengo, mas eu não penso nisso. Ficarei mais perto ou então vou retirar-me», começou por dizer após o encontro frente ao Sassuolo, à TNT Spots.



O internacional italiano explicou ainda o segredo para continuar a competir aos 43 anos. «Não sei qual é o segredo, caso contrário seríamos todos iguais. Ou seja, todos jogaríamos ao mesmo nível e teríamos a mesma longevidade. Temos diferenças que dependem das nossas características físicas, da nossa natureza e da sorte, porque isso também influencia.