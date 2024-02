O jornal italiano Il Messaggero contou, esta segunda-feira, detalhes da despedida de José Mourinho da Roma. No adeus ao plantel romano, o treinador português devolveu o anel que lhe foi dado pelos jogadores após a conquista da Liga Conferência frente ao Feyenoord.

Mourinho deixou o presente dentro do cacifo de Pellegrini, capitão de equipa da Roma, uma vez que, segundo a mesma fonte, o técnico, de 61 anos, sente-se traído pelos jogadores, que aceitaram de imediato a escolha de Daniele De Rossi como seu sucessor.

De acordo com o Il Messaggero, o treinador português terá ainda deixado uma foto sua a segurar vários troféus no cacifo de Pellegrini e terá dito: «Quando vocês se tornarem homens, vocês devolvem-me isso».

De recordar que José Mourinho deixou o comando técnico do conjunto da capital italiana no passado dia 16 de janeiro, depois da derrota com o Milan por 3-1.