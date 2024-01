Segundo jogo de Daniele de Rossi no banco da Roma, segunda vitória. Os giallorossi foram até ao reduto da Salernitana vencer por 2-1, esta segunda-feira, em jogo da 22.ª jornada da liga italiana.

Com Rui Patrício de início na baliza e João Costa no banco, a Roma chegou à vantagem em cima do minuto 51, graças a um penálti convertido por Paulo Dybala. O segundo golo do emblema da capital italiana surgiu aos 66 minutos, da autoria de Lorenzo Pellegrini.

O melhor que a formação de Salerno conseguiu foi reduzir aos 70 minutos, por Grigoris Kastanos.

A Roma soma o segundo triunfo em dois jogos desde a saída de José Mourinho e sobe, à condição, ao quinto lugar, em zona de acesso à Liga Europa. A Salernitana é última classificada, com 12 pontos, a seis da «linha de água».

