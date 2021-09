O Milan anunciou nesta quinta-feira que Olivier Giroud testou positivo à Covid-19 num autoteste feito em casa.

As autoridades de saúde foram avisadas e o internacional francês vai ficar em isolamento.

O clube que vai defrontar o FC Porto na Liga dos Campeões informou ainda que o Giroud não esteve em contacto com nenhum companheiro desde o último jogo do campeonato, disputado no domingo.