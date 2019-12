Após uma das piores goleadas da sua história ante a Atalanta, o chefe do futebol do AC Milan classificou o jogo como «embaraçoso».



«Foi embaraçoso. O AC Milan não pode ser isto. Sabíamos que não iríamos mudar o clube em seis meses ou num ano após a saída de Berlusconi, mas têm de haver melhorias. A derrota de hoje foi um duro golpe no percurso. Não será um bom Natal», disse Boban, citado pela Gazzetta dello Sport.



A última vez que os rossoneri tinham perdido por uma diferença de cinco golos data de 1998, 0-5 contra a Roma.

5 - AC Milan have lost a Serie A game with at least 5 goal margin for the fourth time in their history; the join-worst defeat in the competition (the last was back in May 1998 vs Roma). Crushed. #AtalantaMilan